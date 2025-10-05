Haberler Galatasaray Haberleri Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasının ardından flaş ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Beşiktaş haberleri (GS BJK spor haberi) Galatasaray Haberleri









ABONE OL

Süper Lig'in 8. haftasında futbolseverler, haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın nefes kesen mücadelesine tanık oldu. RAMS Park'ta oynanan derbi 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Sabah yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı köşesinde detaylı şekilde analiz etti.

"GALATASARAY YORGUN AMA KARAKTERLİYDİ" Üründül, Galatasaray'ın yoğun maç trafiğine rağmen maça alışılmış iç saha temposuyla başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray yorgunluğuna rağmen yine önde baskıyla ve sürekli hücum varyasyonlarıyla başladı. Beşiktaş ise alanı iyi daralttı, birebir markajlarda başarılı oldu ve oyunu geride kabul etti. Ancak kontrataklarda da üç kez etkili oldular. Kritik bir anda skor avantajı yakaladılar."