Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Samsunspor deplasmanında sahne alacak. Ancak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerde moralleri bozan bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre, sabah saatlerinde ağrı hisseden Brezilyalı kaleci Ederson, tedbir amacıyla Samsun'da MR'a götürüldü. Deneyimli file bekçisinin durumu, çekilecek MR'ın sonucuna göre netlik kazanacak.