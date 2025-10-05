Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Samsunspor deplasmanında sahne alacak. Ancak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerde moralleri bozan bir gelişme yaşandı.
A Spor'un haberine göre, sabah saatlerinde ağrı hisseden Brezilyalı kaleci Ederson, tedbir amacıyla Samsun'da MR'a götürüldü. Deneyimli file bekçisinin durumu, çekilecek MR'ın sonucuna göre netlik kazanacak.
Öte yandan Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat da sakatlığı sebebiyle kafilede yer almıyor. Bu nedenle Ederson'un da oynayamaması durumunda, Samsunspor karşısında kaleyi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.