Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 52. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Aziz Uras, Seren'i yeniden kazanmak için harekete geçer. Onu affedemeyeceğini düşünen Seren baktığı sıradışı vaka nedeniyle bu kararını sorgularken meydana gelen bir kaza, herkesin hayatını temelinden sarsacaktır…

Bahar, Harun'un kardeşiyle ilgili gerçeği öğrendikten sonra ona karşı bakışı değişir. Onların yakınlığına tanık olan Çağla, Bahar'ın bu değişiminin nedenini merak ederken öğrendikleriyle hem Bahar hem de Harun konusunda duygusal bir açmaza girer.

Evren'in, bebeği gördükten sonra baba olacağını ilk kez tam anlamıyla idrak etmesi Bahar'ı kaybetme korkusunu tetikler. Hastaneye gelen bir vaka, Bahar ve Evren'in birlikte çalışmasını sağlarken; Evren'in bu ikileminin verdiği zararla yüzleşmesine neden olur.

