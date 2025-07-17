Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filmi konusu | Ejder Yürek: Büyücünün Laneti oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Colin Teague'nin yönettiği film hakkında sorgulanan Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin, Colin Teague'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filminin konusu ne? Ejder Yürek: Büyücünün Laneti oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

EJDER YÜREK: BÜYÜCÜNÜN LANETİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Artık tek yürek olarak hayatlarını paylaşan genç bir şövalye ve Drago adında bir ejderha, ejderha yumurtalarıyla dolu bir yuvayı kötü bir büyücüden korumak ve Drago'nun üzerindeki laneti kaldırmak için güçlerini birleştirirler.

EJDER YÜREK: BÜYÜCÜNÜN LANETİ OYUNCULARI KİM?

Ben Kingsley

Matthew Feitshans

Julian Morris

Ozama Oancea

Raffaella De Laurentiis

Tamzin Merchant

Jassa Ahluwalia

Jake Curran

Dominic Mafham

Jonjo O'Neill

Christopher Fairbank

Duncan Preston

Harry Lister Smith

Daniel Everitt-Lock

Roger Ashton-Griffiths

Nadiv Molcho

Șerban Celea

Vlad Rădescu

Edgar Nistor

Edouard Philipponnat

Denis Ștefan

Pavel Ulici

Bogdan Moncea

Ioan Coman

Gary Oldroyd

EJDER YÜREK: BÜYÜCÜNÜN LANETİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Triyas Dünyası filminin yapım yılı 2015'tir.