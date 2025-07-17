Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin, Colin Teague'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filminin konusu ne? Ejder Yürek: Büyücünün Laneti oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
EJDER YÜREK: BÜYÜCÜNÜN LANETİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Artık tek yürek olarak hayatlarını paylaşan genç bir şövalye ve Drago adında bir ejderha, ejderha yumurtalarıyla dolu bir yuvayı kötü bir büyücüden korumak ve Drago'nun üzerindeki laneti kaldırmak için güçlerini birleştirirler.
EJDER YÜREK: BÜYÜCÜNÜN LANETİ OYUNCULARI KİM?
Ben Kingsley
Matthew Feitshans
Julian Morris
Ozama Oancea
Raffaella De Laurentiis
Tamzin Merchant
Jassa Ahluwalia
Jake Curran
Dominic Mafham
Jonjo O'Neill
Christopher Fairbank
Duncan Preston
Harry Lister Smith
Daniel Everitt-Lock
Roger Ashton-Griffiths
Nadiv Molcho
Șerban Celea
Vlad Rădescu
Edgar Nistor
Edouard Philipponnat
Denis Ștefan
Pavel Ulici
Bogdan Moncea
Ioan Coman
Gary Oldroyd
EJDER YÜREK: BÜYÜCÜNÜN LANETİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Triyas Dünyası filminin yapım yılı 2015'tir.