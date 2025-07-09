Zehirli Köpek Balığı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Cole Sharpe'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Zehirli Köpek Balığı filminin konusu ne? Zehirli Köpek Balığı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
ZEHİRLİ KÖPEK BALIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Bekârların tatili bir anda korkunç bir ölüm kapanına dönüşür. Bir otelin atıklarından dolayı zehirli atıklarla dolu okyanusun artık hiç de normal olmayan bir sakini vardır. Açık suların en iyi yırtıcısı olan bir köpek balığı artık sadece dişleri ile öldürmüyordur. Suyun içine ve dışına zehirli asit atabilen kurbanlarına acımayan bu köpek balığından bir kurtuluş yolu var mıdır?
ZEHİRLİ KÖPEK BALIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michelle Cortés
Kabby Borders
Bryce Durfee
Christina Masterson
Cristina Jayo
Eric Etebari
Jaime Wallace
Isaac Santiago
Mónica López
Daniel Salinas González
Luis Sebastián Borges
Sean Samuels
Owen Saxon
Quinn Bozza
Pedro Díaz
ZEHİRLİ KÖPEK BALIĞI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Zehirli Köpek Balığı filminin yapım yılı 2017'dir.