Zehirli Köpek Balığı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Cole Sharpe'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Zehirli Köpek Balığı filminin konusu ne? Zehirli Köpek Balığı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ZEHİRLİ KÖPEK BALIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bekârların tatili bir anda korkunç bir ölüm kapanına dönüşür. Bir otelin atıklarından dolayı zehirli atıklarla dolu okyanusun artık hiç de normal olmayan bir sakini vardır. Açık suların en iyi yırtıcısı olan bir köpek balığı artık sadece dişleri ile öldürmüyordur. Suyun içine ve dışına zehirli asit atabilen kurbanlarına acımayan bu köpek balığından bir kurtuluş yolu var mıdır?

ZEHİRLİ KÖPEK BALIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michelle Cortés

Kabby Borders

Bryce Durfee

Christina Masterson

Cristina Jayo

Eric Etebari

Jaime Wallace

Isaac Santiago

Mónica López

Daniel Salinas González

Luis Sebastián Borges

Sean Samuels

Owen Saxon

Quinn Bozza

Pedro Díaz

ZEHİRLİ KÖPEK BALIĞI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Zehirli Köpek Balığı filminin yapım yılı 2017'dir.