Transfer basına sızdı! Fenerbahçe ve Kenneth Taylor...
Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin orta saha transferi için Joey Veerman ile anlaştığı öne sürülürken son olarak Hollanda basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına çok az bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyor.
Bu doğrultuda rotasını Hollanda'ya çeviren sarı-lacivertlilerin PSV'nin yıldız isimlerinden JoeyVeerman'ı kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığıöne sürülmüştü.
İtalyan gazeteci FabrizioRomano, Fenerbahçe'nin Veerman ile kişisel şartlarda anlaştığı ve transfere hazır olduğunu yazarken sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel karşılığında serbest kalma maddesini devreye sokmaya hazırlandığını iddia etmişti.
TAYLOR YERİNE VEERMAN
Öte yandan tüm bu transfer süreci ile ilgili Hollanda medyasından da flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Ajax'ın 23 yaşındaki yıldızı Kenneth Taylor'la ilgilendiğini ancak sarı-lacivertlilerin son anda PSV'den Veerman'ı tercih ettiğiöne sürüldü.
Fotomaç'ın derlediği haberde, "Bu transfer şimdilik gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor" ifadelerine yer verildi.