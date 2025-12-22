Kazımcan'a çıkan sarı kart ne kadar doğruysa Torreira'ya çıkan sarı kart o derece yanlıştı. Madem kendinden eminsin, kararlarının arkasındasın 80'de rakibine kontrolsüz hareketinden dolayı Torreira'yı ikinci sarıdan at o zaman ya da ilk sarıyı uydurma! Bak yemedi, atamadın, rezil oldun.