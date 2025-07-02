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G.Saray krizi fırsata çevirecek! Hakan için... G.Saray krizi fırsata çevirecek! Hakan için... 13:04
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F.Bahçe'de Oosterwolde için flaş karar! F.Bahçe'de Oosterwolde için flaş karar! 12:20
G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! 12:04
F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! 11:56
F.Bahçe'den Walker bombası! F.Bahçe'den Walker bombası! 11:03
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Ayrılığı menajeri duyurdu! G.Saray'da flaş gelişme Ayrılığı menajeri duyurdu! G.Saray'da flaş gelişme 10:49
G.Saray'da Kerem Demirbay gelişmesi! G.Saray'da Kerem Demirbay gelişmesi! 10:34
F.Bahçe yıldız ismi ucuza göndermeyecek! F.Bahçe yıldız ismi ucuza göndermeyecek! 10:16
G.Saray'da herkesi ters köşe eden forvet kararı! G.Saray'da herkesi ters köşe eden forvet kararı! 09:42
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Abdülkerim'den skandal karikatüre tepki! Abdülkerim'den skandal karikatüre tepki! 23:32
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