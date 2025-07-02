Odaklan Büyükanne filminin konusu gündemde yerini aldı. Odaklan Büyükanne ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunda Pjer Zalica'nın oturduğu Odaklan Büyükanne filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Odaklan Büyükanne filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Pjer Zalica'nın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Odaklan Büyükanne filminin konusu ne? Odaklan Büyükanne oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ODAKLAN BÜYÜKANNE FİLMİNİN KONUSU NE?

Odaklan Büyükanne, Yugoslavya'nın dört bir yanına dağılmış büyük bir ailenin üyelerinin yaşlı büyükannelerinin ölüm döşeğinde olması sebebiyle bir araya toplanmasını konu ediniyor. Büyükannenin sayılı saatleri kaldığını söyleyen doktorun teşhisi yanlış çıkınca aile için günlerce sürecek bekleyiş başlar.

Aile üyeleri, miras meselesi yüzünden tartışır ve büyükannenin Saraybosna'daki büyük evini kimin alacağı konusunda kavga eder. Sağlığı giderek kötüleşmesine rağmen, büyükanne de bu çekişmelere katılır. Aile içinde kavgalar ve entrikalar devam ederken kimse yaklaşan felaketin farkında değildir. Saraybosna'da savaş başlamıştır.

ODAKLAN BÜYÜKANNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mira Banjac

Jasna Zalica

Alma Prica

Admir Glamocak

Dzenita Imamovic

Emir Hadzihafizbegovic

Jadranka Djokic

Vedrana Bozinovic

Branimir Popovic

Izudin Bajrovic

Dino Sarija

Erol Begovic

Lidija Kordic

ODAKLAN BÜYÜKANNE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Odaklan Büyükanne filminin yapım yılı 2020'dir.