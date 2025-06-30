Birbirini neredeyse hiç tanımayan üç farklı akraba ailenin aynı çatı altında yaşamak zorunda kalması… Aile Saadeti, tam da bu karmaşık ve bir o kadar komik hikayeyi ekranlara taşıyarak izleyicileri her hafta kahkahaya boğuyor. Her pazartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, sıcak atmosferi ve sürprizlerle dolu olay örgüsüyle büyük ilgi görüyor. Diziyi yakından takip eden izleyiciler ise yeni bölümlerin heyecanını yaşarken bir yandan da fragmanları merakla bekliyor. Özellikle, "Aile Saadeti yeni bölüm fragmanı izle", "Aile Saadeti fragmanı ne zaman yayınlanacak?" ve "Aile Saadeti fragman izle" gibi aramalar sosyal medyada ve arama motorlarında en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Birbirlerini daha önce hiç tanımayan üç ayrı akraba ailenin aynı evde bir araya gelmesiyle başlayan ilginç ve bir o kadar da eğlenceli öyküsüyle Aile Saadeti, pazartesi akşamlarını atv ekranlarında renklendirmeye devam ediyor. Sürprizlerle dolu olay örgüsü ve kahkahalarla dolu sahneleriyle izleyenleri kendine bağlayan dizi, her bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmayı başarıyor. Aile Saadeti'nin yeni bölümlerini merakla bekleyen izleyiciler, gelişmeleri kaçırmamak için şimdiden fragman arayışına girdi bile. Özellikle sosyal medyada ve internet aramalarında "Aile Saadeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?", "Aile Saadeti fragman izle" ve "Aile Saadeti yeni bölümde neler olacak?" soruları gündemdek yerini koruyor. Detaylar haberimizde...

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AİLE SAADETİ GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE OLDU?

Konaktakiler Hakkı'nın adamları tarafından dövülen Pars'ın etrafında pervane olur. Hakkı, Tekin'den aldığı paranın bir kısmını toparlayıp şirkete gider, Rıdo, Bertu ve Doberman'ın gözaltında olduğunu söyler. Konaktakilerin parası bitmiştir, eşyaları ve kitapları satıp para kazanmayı düşünürler, bir çıkış yolu bulamayınca Tülay, hiç vazgeçemediği kürkünü satmayı önerir, Emin de çalıştığı atölyeden avans isteyecektir.

Murat, Tülay'ın kürkünü satar, kürk çok az para ediyordur. Bu parayla kumar oynar ve parayı katlar. Harun'a motor alır, motokuryelik yapmaya başlar. Salime'nin yaptığı bitkisel karışımlar Maya'nın paylaşımları sayesinde oldukça ilgi görür, konak güzellik merkezine dönüşür, gelen giden eksik olmaz. Gönül, ne kadar karşı çıksa da onu dinlemezler ve müşterileri kabul etmeye devam ederler. Tekin'in avukatları Hakkı'nın adamlarını çıkarır içeriden, onlara iş teklif eder.

Doberman, Tekin'in teklifiyle ilgilenir. Tekin, Saadet Hanım'ın günlüklerinin peşine düşer. Salime'nin maske yaptığı kadınların ciltlerinde reaksiyonlar olur, polise şikâyet ederler. Kapıya gelen polisleri Avukat Fikri ikna edip gönderir. Onları şikâyet edenin Gönül olduğunu düşünen Tülay ve Öykü ona çıkışır. Maya, kardeşini dövenlerle karşılaşmak için Doberman'la yazışır. Murat adresi alıp kendi gitmeye karar verir, geldiği yer Tekin'in şirketidir.

Burada Hakkı'yla karşılaşır. Ondan kaçmasına tesadüfi bir şekilde Tekin yardım eder, iş görüşmesine girer birinin yerine. Harun'un motoru serseriler tarafından çalınır, gidip Bertu ve Rıdo'yu döver. Avukat Fikri, konakta Saadet Hanım'ın eski günlüklerini bulup okumaya başlar…

AİLE SAADETİ KONUSU NE?

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

AİLE SAADETİ OYUNCULARI

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.