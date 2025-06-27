Kaos filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Tony Giglio'nun üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Kaos filminin konusu ne? Kaos oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
KAOS FİLMİNİN KONUSU NE?
Seattle'da dedektif Quentin Conners, insafsızca askıya alınmıştır. Ortağı Jason York ise Pearl Street Köprüsü'nde yapılan trajik bir silahlı saldırı sonucu rehine ve suçlunun ölmesi ardından polis kuvvetlerinden ayrılır. Rehineli bir banka soygunu esnasında Conners ilgili operasyonda göreve atanır. Bu kez ortağı da Shane Dekker olur. Lorenz önderliğindeki hırsızlar, görünürde bankadan tek bir kuruş dahi çalmazlar. Haydutları kovalarken polis ekibi, bu adamların sisteme bir virüs bıraktıklarını keşfederler. Bu yolla Kaos Teorisi ilkelerini kullanarak farklı hesaplardan bir milyar dolar çalarlar. Dahası Lorenz suç ortaklarını öldürmektedir.
KAOS OYUNCULARI KİM?
Wesley Snipes
Justine Waddell
Jessica Steen
Henry Czerny
Keegan Connor Tracy
John Cassini
Damon Johnson
Nicholas Lea
Paul Perri
Rob LaBelle
Natassia Malthe
Mike Dopud
Ty Olsson
Terry Chen
Michael Adamthwaite
Bill Mondy
Michasha Armstrong
Nigel Vonas
Gaston Morrison
Pascale Hutton
Tiara Sorensen
Iris Paluly
James Ashcroft
Garvin Cross
Fulvio Cecere
KAOS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Kaos filmi 2005-2006 yıllarında yapılmıştır.