Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Kaos filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Tony Giglio'nun yönettiği film hakkında sorgulanan Kaos filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Kaos filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Tony Giglio'nun üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Kaos filminin konusu ne? Kaos oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KAOS FİLMİNİN KONUSU NE?

Seattle'da dedektif Quentin Conners, insafsızca askıya alınmıştır. Ortağı Jason York ise Pearl Street Köprüsü'nde yapılan trajik bir silahlı saldırı sonucu rehine ve suçlunun ölmesi ardından polis kuvvetlerinden ayrılır. Rehineli bir banka soygunu esnasında Conners ilgili operasyonda göreve atanır. Bu kez ortağı da Shane Dekker olur. Lorenz önderliğindeki hırsızlar, görünürde bankadan tek bir kuruş dahi çalmazlar. Haydutları kovalarken polis ekibi, bu adamların sisteme bir virüs bıraktıklarını keşfederler. Bu yolla Kaos Teorisi ilkelerini kullanarak farklı hesaplardan bir milyar dolar çalarlar. Dahası Lorenz suç ortaklarını öldürmektedir.

KAOS OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Wesley Snipes

Ryan Phillippe

Justine Waddell

Jessica Steen

Henry Czerny

Keegan Connor Tracy

John Cassini

Damon Johnson

Nicholas Lea

Paul Perri

Rob LaBelle

Natassia Malthe

Mike Dopud

Ty Olsson

Terry Chen

Michael Adamthwaite

Bill Mondy

Michasha Armstrong

Nigel Vonas

Gaston Morrison

Pascale Hutton

Tiara Sorensen

Iris Paluly

James Ashcroft

Garvin Cross

Fulvio Cecere

KAOS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kaos filmi 2005-2006 yıllarında yapılmıştır.