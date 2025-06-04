Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 194. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman, merakla beklenen 194. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 194. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 194. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

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KURULUŞ OSMAN 194. BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY, CLAUDIUS VE ROMA ORDUSUYLA ÇETİN BİR SAVAŞA GİRİYOR!

Osman Bey, değişen dengelere rağmen Bizans muhafızlarını püskürterek büyük bir tehdit olan Roma ordusunu durdurmayı başarır. Ancak uçlardaki tehlike henüz geçmemiştir. Obanın içinde hâlâ bir hain saklanmaktadır. Osman Bey bu sinsi düşmanı ortaya çıkarmak için nasıl bir oyun kuracaktır?

YİĞİT'TEN BALA HATUN'A HAİN PLAN!

İktidar hırsıyla gözü dönen Yiğit, yardımcısı Eleni ile birlikte Bala Hatun'u öldürmek için alçakça bir plan yapar. Ancak bu karanlık planın sonunda Yiğit, açığa çıkmamak için neye başvuracaktır?

CLAUDIUS'TAN KAYI OBASI'NA ALÇAK SALDIRI!

Osman Bey'e karşı kini her geçen gün büyüyen Claudius, gözü dönmüş şekilde Kayı Obası'na saldırır. Bu hain saldırının ardından Claudius, Osman Bey'in eline düşer. Artık yolun sonu görünmüştür. Osman Bey'in gazabı Claudius'un üzerine nasıl çökecek?

SOFIA İLE SON HESAPLAŞMA!

Yalnızca intikam için yaşayan Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'la bir kez daha karşı karşıya gelir. Bir kez daha mağlup olan Sofia, obada herkesin önünde infaz edilir. Ezeli düşmanlık sona mı eriyor? Osman Bey, bu belayı sonsuza dek ortadan kaldırabilecek mi?

YİĞİT, ÖZ KARDEŞİNİ DAHİ GÖZDEN ÇIKARIYOR!

Art arda alınan yenilgilerle köşeye sıkışan Yiğit, öz ağabeyi Koca Bey'i bile gözden çıkarır. Koca Bey, kardeşinin hainliğini öğrenince ne yapacaktır?

Yiğit, ihanetiyle yüzleşip, bedelini ödeyecek mi?

OSMAN BEY'İN BÜYÜK HEDEFİ NE?

Uçlarda büyük bir varoluş mücadelesi veren Osman Bey, yeni hedefiyle Anadolu'yu sarsmaya hazırlanıyor. Kazandığı zaferlerle Türkmenlerin kalbine umut tohumları eken Osman Bey'in bu büyük hedefi ne olacak?

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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)