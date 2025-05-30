Babamın Hazinesi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Malik Bentalha'nın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Babamın Hazinesi filminin konusu ne? Babamın Hazinesi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BABAMIN HAZİNESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Jack Mimoun Val Verde adasında tek başına hayatta kaldıktan iki yıl sonra bir macera yıldızı haline gelmiştir. Deneyimlerini anlattığı kitap çok satmaktadır ve TV programı izlenme rekorları kırmaktadır. Daha sonra gizemli Aurélie Diaz Jack Mimoun'u efsanevi korsan kılıcı La Buse'yi aramak üzere Val Verde'ye geri götürecektir. Jack'in hırslı menajeri Bruno Quézac ve ne yapacağı belli olmayan, sorunlu bir paralı asker olan Jean-Marc Bastos'un eşlik ettiği maceracılarımız, bin bir tehlikenin kol gezdiği adanın ormanlarında inanılmaz bir hazine avına çıkarlar.

BABAMIN HAZİNESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Malik Bentalha

Joséphine Japy

Jérôme Commandeur

François Damiens

Benoît Magimel

Amir Llyas

Christopher Gerber

Xavier d'Anjou

Bastien Puttati

Eddy Leduc

Clément Barc

Niels Dubost

Antoine Bordes

Rosalie Peschard

Alexandra Merle

Samantha Livet

Mourad Winter