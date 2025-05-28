Kanal D'nin en sevilen yapılmları arasında yer alan Eşref Rüya'nın 11. bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin hayranları, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya'nın yeni bölüm konusunu ve fragmanını araştırıyor. Peki Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Büşra Develi'nin yer aldığı Eşref Rüya, ekranların en sevilen yapımları arasında yerini aldı. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da izleyicilerden tam puan alan Eşref Rüya'nin yeni bölüm fragmanı ve neler yaşanacağı da merak konusu oldu. İşte Eşref Rüya 11. bölüm fragmanı...

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EŞREF RÜYA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Nisan, Çiğdem yüzünden bir kez daha büyük bir belaya bulaşınca çareyi Eşref'e sığınmakta bulur. Eşref ise hainin Kadir olduğunu kendi gözleriyle görüp bir sonraki hamlesini incelikle planlamaya başlar. Kadir, Eşref'le aralarındaki gerilimin giderek arttığını hisseder ve içine düştüğü durumdan çıkmanın yollarını arar. Nisan ve Eşref, inişli çıkışlı ilişkilerini sürdürmeye devam ederken aralarındaki çekime karşı koymak giderek daha zor hale gelecektir. İhanete karşı silahlar çekildiğinde, hayatta kalmak isteyenin hızlı davranması gerekecektir.

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EŞREF RÜYA OYUNCULARI

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.