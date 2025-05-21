Şeref Madalyası filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Mike Mccoy ve Scott Waugh'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Şeref Madalyası filminin konusu ne? Şeref Madalyası oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
ŞEREF MADALYASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Kaçırılmış bir CIA ajanını kurtarmak için elit bir deniz donanması oluşturulur. Bu kurtarma operasyonu, tüm dünyayı felakete sürükleyecek bir tehditi ortaya çıkarır. Navy Seal'in iyi yetiştirilmiş, yetenekli takımı, tehlikelerle dolu ve sonucu dünyanın can güvenliğini etkileyecek gizli bir operasyon yapmak zorunda kalır.
ŞEREF MADALYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Roselyn Sánchez
Alex Veadov
Weimy
Nestor Serrano
Emilio Rivera
Jason Cottle
Gonzalo Menendez
Ajay
Sonny Sison
Rorke Denver
Derrick Van Orden
Ailsa Marshall
Drea Castro
Dimiter Marinov
Dave
Keo Woolford
Carla Jimenez
Duncan Smith
Marissa Labog
Daniel Southworth
Antoni Corone
Artie Malesci
Gilbert Rosales
Maria Juani
Beth Waugh
Mario Perez
Ernie Reyes Jr.
Thomas Rosales Jr.
Nicko Sabado
Charles Chiyangwa
Craig H. Davidson
Conrad Garcia
Ajay James
Dorian Kingi