Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 26. bölümü ile ekrana geldi. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Uzak Şehir son bölüm izle, Uzak Şehir dizisi 26. bölüm izle full aramalarının sonuçları haberimizde...

Kanal D'nin yeni soluklu dizisi Uzak Şehir milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kanada ve Mardin arasında bağlantı kurulan dizinin oyuncu kadrosu göz kamaştırırken, her bölüm de yaşanan farklı olaylar hayranlarını heyecanlandırmayı başarıyor. Uzak Şehir dizisi 26. bölüm izle full, Uzak Şehir son bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM ÖZETİ

Fikriye'nin ölümü, Alya'nın yüreğinde kapanmaz bir yara açar. Yasın gölgesinde, pişmanlıklar birer birer gün yüzüne çıkar. Cihan, Alya'nın bu çalkantılı günlerinde yanında dimdik durmaya çalışsa da Boran'la ilgili ortaya çıkan yeni bir gelişme tüm odağını değiştirir. Gözünü karartan Cihan, Nadim ve Ecmel'in yalanlarını ortaya dökmek için harekete geçer.

Bu hesaplaşma artık sadece Cihan'ı değil, Alya'yı da tehdit eden bir hale gelir. Cihan'ı tehlikeden uzak tutmaya çalışan Alya, onun tavizsiz kararlılığı karşısında çaresizce sertleşir. İçinde sakladığı duygular, öfkesine kılıf olur.

Zerrin'in hamileliği, iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirirken, Kaya gerçeğin peşine düşer: Bebek ondan mı, değil mi? Zerrin'in bir anda patlayan itirafı Kaya'yı fevri bir karar vermeye iter. Bu kaostan tek memnun olan kişiyse Sadakat'tir. Gücün yeniden kendi ellerine geçtiğine inanan Sadakat, bu kez rotasını Alya'ya çevirir.

Konağa gelen gizemli misafiri avantaja çeviren Sadakat, Alya'yı yeni bir yol ayrımının eşiğine sürükler. Seçim, yalnızca Alya'nın değil, tüm konağın kaderini değiştirecek kadar büyüktür artık.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.