19 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan Survivor All Star 2025'in son bölümünde, eleme düellosu heyecanı yaşandı. Gönüllüler ve All Star takımlarının kıyasıya mücadelesi devam ederken, adaya veda eden ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi Survivor'da kim elendi? Eleme düellosunu kim kazandı? İşte Survivor son bölümünde öne çıkan detaylar...

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor All Star 2025, All Star ve Gönüllüler formatıyla hız kesmeden devam ediyor. 19 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümde, izleyicileri ekran başına kilitleyen kritik bir eleme düellosu yaşandı. Zorlu parkurlarda kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede, yarışmacılar adada kalmak için son kozlarını paylaştı. Eleme potasında bu hafta Aycan, Meryem, Hikmet ve İsmail yer aldı. Peki, 19 Mayıs Pazartesi Survivor'da kim elendi?

19 MAYIS PAZARTESİ SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

19 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacının elendiği merak ediliyor. Pazartesi akşamı ekranlara gelecek programda Survivor 2025 eleme düellosunu kazanan isim belli olacak. Program 19 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacağı için Survivor'ın son bölümünde kimin elendiği henüz belli olmadı.