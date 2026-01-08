Matteo Guendouzi, Fenerbahçe için yola çıktı!

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Matteo Guendouzi, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli kulüple temaslarını ilerletmek ve süreci resmiyete dökmek üzere İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Yönetimin uzun süredir gündeminde yer alan Fransız futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sözleşme şartlarının netleştirilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM