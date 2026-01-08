Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Danimarkalı santrfor August Priske, siyahbeyazlı taraftarların sosyal medya hesabına, "Come to Beşiktaş" yorumları yazması ve takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Djurgarden'de forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, "Yorumlar kısmım şu sıralar biraz zor durumda. Benim için önemli olan, iyi bir proje olması ve benim için net bir planın bulunması." ifadelerini kullandı.

Djurgarden Sportif Direktörü Bosse Andersson'un Priske'nin geleceğine dair yaptığı, "Takımda kalma ihtimali yüzde 50-50. Şu ana kadar herhangi bir kulüple somut görüşme yapmadık. Ancak onu değerli bulan kulüpler olduğunu biliyoruz. Şu anda burada, antrenman yapıyor ve son derece odaklı." sözleri üzerine değerlendirmelerde bulunan santrfor, "Bunu mu dedi? Vay be. 50-50 oldukça yüksek bir oran. Göreceğiz. Neler olacağını görmek heyecan verici." dedi.

PERFORMANSI

2024 yaz ayında Djurgarden'e transfer olan Prsike, O tarihten bu yana 52 maçta 24 gol kaydetti.

