atv'nin sevilen dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle diziseverleri heyecanlı bir bekleyişe sürüklüyor. Sürükleyici konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile bir ile dramını ekranlara yansıtan dizinin 19. bölüm fragmanı, seyirciler tarafından araştırılıyor. Can Borcu 19. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...atv'nin sevilen dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle diziseverleri heyecanlı bir bekleyişe sürüklüyor. Sürükleyici konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile bir ile dramını ekranlara yansıtan dizinin 20. bölüm fragmanı, seyirciler tarafından araştırılıyor. Can Borcu 20. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

Can Borcu 20. bölüm fragmanı izle | Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı atv'nin yeni dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alan dizi, dramatik öyküsüyle diziseverlerin beğenisini topladı. Yeni bölümün ardından 20. bölüm fragmanı araştırılan Can Borcu'nun yeni bölüm bilgilerini sizler için derledik.

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CAN BORCU GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe'nin ölümünün itirafıyla birlikte Ferit, Emel ve Sude yakalanmıştır. Emel her ne kadar paniğe kapılsa da, son bir hamleyle bu işten sıyrılmanın yollarını aramaktadır. Ancak en büyük engeli oğludur. Tüm sırların ortaya dökülmesiyle birlikte Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma da başlamıştır. Ancak beklenmedik bir gelişmeyle oklar bu kez Çınar'a yönelir.

Handan ve Mehmet cephesinde ise soğuk rüzgarlar esmektedir. Mehmet, Rüzgar'ın gönderdiği mesajın Handan'dan geldiğini sanarak ona karşı mesafeli davranmaktadır. Bu durum Handan'ı hem üzer hem de öfkelendirir. Aralarındaki buzlar bir yüzleşmeyle erir ve gerçeği öğrenirler. Artık ikisi de bu karmaşaya bir son vermeye kararlıdır. Çocukları karşılarına alma pahasına da olsa…

Diğer yanda Doğa, Rüzgar ve Defne arasındaki gerilim tırmanmaya devam eder. Bu durumdan en kazançlı çıkan kişi Ateş gibi görünürken, en ağır darbeyi de sonunda o alacaktır. Sonunda kazananın olmadığı, herkesin yara aldığı bir tablo çıkar ortaya.

CAN BORCU 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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