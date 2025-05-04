TRT 1’in aksiyon ve gerilim dolu dizisi Teşkilat, 143. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümü nefes kesen gelişmelere sahne olan yapımda, yeni bölümde neler yaşanacağı ise büyük merak konusu. Dizinin takipçileri, "Teşkilat 143. yeni bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla heyecanlarını paylaşırken, ekip üyelerinin nasıl bir mücadele içinde olacağı şimdiden gündemde.

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TEŞKİLAT 143. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 143. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 143. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 143. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kraliçe yaptığı hamleyle resmen kendi sonunu hazırlamıştır. Altay ve timi onu yakalamak için hazırlanır ve Kraliçe'nin telefon sinyalinin gösterdiği konuma doğru hareket eder.

Altay, Kraliçe'nin peşindeyken Korkut da Hamdi ile birlikte Ejder'i almaya gider. Ancak ne olursa olsun deşifre olmamak için önlemlerini sürdürmektedir.

Ejder, Kraliçe'yi ülkeden çıkarmaya çalışırken Altay ve Korkut onları takiptedir. Altay en büyük düşmanıyla yüzleşmeye adım adım yaklaşmaktadır.

TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?

Altay: Tolga Sarıtaş

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Kate: Tuvana Türkay

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 143. bölüm fragmanı izle