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TEŞKİLAT 143. bölüm fragmanı izle
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 143. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 143. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 143. yeni bölüm bilgileri...
TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kraliçe yaptığı hamleyle resmen kendi sonunu hazırlamıştır. Altay ve timi onu yakalamak için hazırlanır ve Kraliçe'nin telefon sinyalinin gösterdiği konuma doğru hareket eder.
Altay, Kraliçe'nin peşindeyken Korkut da Hamdi ile birlikte Ejder'i almaya gider. Ancak ne olursa olsun deşifre olmamak için önlemlerini sürdürmektedir.
Ejder, Kraliçe'yi ülkeden çıkarmaya çalışırken Altay ve Korkut onları takiptedir. Altay en büyük düşmanıyla yüzleşmeye adım adım yaklaşmaktadır.
TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?
Altay: Tolga Sarıtaş
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Kate: Tuvana Türkay
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik
TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın
TEŞKİLAT 143. bölüm fragmanı izle