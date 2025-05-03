TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 178. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin önümüzdeki hafta yayımlanacak olan yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...
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GÖNÜL DAĞI 178. bölüm fragmanı izle
GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?
Kaya Ailesi, Selma'nın hastalığıyla derin üzüntüye kapılır. Bu süreçte Selma'ya destek olurlar. Taner, Selma'yı iyileştirecek doktor bulabilmek için çabalar. Selma tedavi olabilecek midir?
Selma son kez annesiyle babasının doğduğu köyü ziyaret etmek ister. Köye gittiklerinde neler yaşanacaktır?
Veysel ve Ramazan ağılda çalışacak kişileri bulabilmek için anons yaparlar. Süleyman ağıldaki işleri denetlemeye başlar. Süleyman neler yapacaktır?
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GÖNÜL DAĞI 178. bölüm fragmanı izle