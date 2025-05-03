Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle - Gönül Dağı 178. bölüm fragmanı full

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 178. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 178. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2025- 13:23