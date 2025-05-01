Survivor 2025, 1 Mayıs Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 1 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 1 Mayıs Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyon severler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 1 Mayıs Perşembe günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 1 Mayıs 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 1 MAYIS 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 1 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Mavi takım oldu.