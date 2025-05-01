Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olan Siyah Kalp, Kapadokya'nın etkileyici atmosferini de gözler önüne seriyor. Bir yanda aile içerisinde kaoslar yaşanırken diğer yanda geçmişin sırları gün yüzüne çıkıyor. İşte Siyah Kalp 30. bölüm izleme linki ve detaylar...

Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp her hafta Perşembe akşamları ekrana geliyor. Kapadokya'da çekimleri yapılan dizi izleyiciden tam not aldı. Dizinin yeni bölümü merak edilirken "Siyah Kalp 30. bölüm izle, Siyah Kalp son bölüm kesintisiz izle full" sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

SİYAH KALP 30. BÖLÜM İZLE SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İZLE

SİYAH KALP GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Polislerin Cihan'ı, Tahsin'i öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklamasıyla herkes şok olur. Nuh her ne kadar haklı çıktığını haykırsa da Melek bu suçlamaya inanmak istemez. Tahsin gerçeklerin peşine düşer.

Sumru da Nuh'u dizginlemek için çabalar. Nuh'u durdurmak için ona karşı tavır alması gerektiğini farkındadır. Sevilay defalarca hayal kırıklığına uğramanın verdiği üzüntüyü saklayamaz.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu 'Siyah Kalp' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

SİYAH KALP 30. BÖLÜM İZLE SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İZLE

BU HİKAYEDE HERKES HAKLI, KİMSE MASUM DEĞİL!

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının arasında yaşanacak mücadelelerle dolu aşk hikayeleri izleyicileri derinden etkileyecek.

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden ba