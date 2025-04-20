TRT 1’in aksiyon ve gerilim dolu dizisi Teşkilat, 141. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümü nefes kesen gelişmelere sahne olan yapımda, yeni bölümde neler yaşanacağı ise büyük merak konusu. Dizinin takipçileri, "Teşkilat 141. yeni bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla heyecanlarını paylaşırken, ekip üyelerinin nasıl bir mücadele içinde olacağı şimdiden gündemde.

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TEŞKİLAT 141. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 141. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 141. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 141. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay tam Kraliçe'yi yakalayacakken Teşkilat, Kraliçe'nin Albay Nazım'a ulaştığını öğrenmiştir. Ekip, Altay'ı durdurmaya çalışır fakat bağlantı kopmuştur. Korkut'un öğrendiği bilgi herkes için büyük önem taşımaktadır. Onun bir sonraki amacı ise Ejder'i Kraliçe'nin gözünden düşürerek saf dışı bırakmak ve Kate'in adımlarından haberdar olmaktır. Altay ve ekip bu konuda Korkut'a yardım edeceklerdir.

Albay Nazım'a ulaşmak için Fırtına, Kraliçe tarafında harekete geçerken Kurtbey de onun hep bir adım gerisindedir. Altay öğrendikleri ipuçları ile hedefe doğru ilerlemektedir.

TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?

Altay: Tolga Sarıtaş

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Kate: Tuvana Türkay

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 141. bölüm fragmanı izle