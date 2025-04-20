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TEŞKİLAT 141. bölüm fragmanı izle
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 141. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 141. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 141. yeni bölüm bilgileri...
TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Altay tam Kraliçe'yi yakalayacakken Teşkilat, Kraliçe'nin Albay Nazım'a ulaştığını öğrenmiştir. Ekip, Altay'ı durdurmaya çalışır fakat bağlantı kopmuştur. Korkut'un öğrendiği bilgi herkes için büyük önem taşımaktadır. Onun bir sonraki amacı ise Ejder'i Kraliçe'nin gözünden düşürerek saf dışı bırakmak ve Kate'in adımlarından haberdar olmaktır. Altay ve ekip bu konuda Korkut'a yardım edeceklerdir.
Albay Nazım'a ulaşmak için Fırtına, Kraliçe tarafında harekete geçerken Kurtbey de onun hep bir adım gerisindedir. Altay öğrendikleri ipuçları ile hedefe doğru ilerlemektedir.
TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?
Altay: Tolga Sarıtaş
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Kate: Tuvana Türkay
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik
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TEŞKİLAT 141. bölüm fragmanı izle