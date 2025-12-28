CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! 15:02
F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması 14:43
Fenerbahçe Goretzka için ne kadar ödeyecek? Fenerbahçe Goretzka için ne kadar ödeyecek? 14:27
Torino cephesinden Zapata açıklaması! Torino cephesinden Zapata açıklaması! 13:58
Galatasaray, sezonun 2. yarısının hazırlarına yarın başlayacak Galatasaray, sezonun 2. yarısının hazırlarına yarın başlayacak 13:28
Galatasaray'da o ismin bileti kesildi! Galatasaray'da o ismin bileti kesildi! 12:50
Daha Eski
Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! 11:41
Ezeli rakipler arasında dev takas! Ezeli rakipler arasında dev takas! 10:54
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle! Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle! 09:43
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 09:00
Trabzonspor, 2 rakibinin yıldızlarını istiyor! Trabzonspor, 2 rakibinin yıldızlarını istiyor! 01:39
Trabzonspor, 2 rakibinin yıldızlarını istiyor! Trabzonspor, 2 rakibinin yıldızlarını istiyor! 01:38
F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması
Fenerbahçe Goretzka için ne kadar ödeyecek?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! (27 Aralık)
Kışa uygun fit çorbalarla içinizi ısıtın 🍵