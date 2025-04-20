TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 140. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 140. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 140. yeni ve 20 Nisan Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...
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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Altay tam Kraliçe'yi yakalayacakken Teşkilat, Kraliçe'nin Albay Nazım'a ulaştığını öğrenmiştir. Ekip, Altay'ı durdurmaya çalışır fakat bağlantı kopmuştur. Korkut'un öğrendiği bilgi herkes için büyük önem taşımaktadır. Onun bir sonraki amacı ise Ejder'i Kraliçe'nin gözünden düşürerek saf dışı bırakmak ve Kate'in adımlarından haberdar olmaktır. Altay ve ekip bu konuda Korkut'a yardım edeceklerdir.
Albay Nazım'a ulaşmak için Fırtına, Kraliçe tarafında harekete geçerken Kurtbey de onun hep bir adım gerisindedir. Altay öğrendikleri ipuçları ile hedefe doğru ilerlemektedir.
Kate'in Suriye'de olduğunun öğrenilmesi üzerine Altay hemen harekete geçti. Terör kampında hareketlilik yaşanırken Altay ve ekibi hedefi yakın takibe aldı. Ancak teröristlerin ABD üssüne sığınması durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bunun üzerine Neslihan, diplomatik müdahalede bulunmak için bölgeye doğru yola çıktı.
Ejder'in gizlice yürüttüğü sevkiyatı takip eden Hamdi, beklenmedik bir tuzağa düştü. Ejder karşısına çıkarak silahlarını ona doğrulttu. Aynı zamanda Neslihan ve Altay, terörist konvoyunun SİHA ile imha edilmesi emrini verdi ve bu uğurda kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Öte yandan Korkut, Levent'in en kritik anında zekice bir plan yaparak Kate'in Suriye'den Türkiye'ye girişini sağladı. Nihayet Kraliçe, Korkut'un karşısına çıkarak ilk kez yüzünü gösterdi.
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Altay: Tolga Sarıtaş
Neslihan: Aybüke Pusat
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Kate: Tuvana Türkay
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik