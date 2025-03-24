UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE

Kanal D'nin yeni soluklu dizisi Uzak Şehir milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kanada ve Mardin arasında bağlantı kurulan dizinin oyuncu kadrosu göz kamaştırırken, her bölüm de yaşanan farklı olaylar hayranlarını heyecanlandırmayı başarıyor. Uzak Şehir dizisi 19. bölüm izle full, Uzak Şehir son bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 19. bölümü ile ekrana geldi. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Uzak Şehir son bölüm izle, Uzak Şehir dizisi 19. bölüm izle full aramalarının sonuçları haberimizde...

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UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM ÖZETİ

Alya, Cihan'ın tek aşkı olan Meryem'i ondan saklamasını hayal kırıklığıyla karşılar. Cihan Alya'ya olan duygularıyla yüzleşmemek için Meryem'i öne sürmeye devam eder ama gerçekleri yüzüne vuran Nare olur. Cihan'ın hislerine gem vurduğunu gören Nare, Cihan'a Meryem'e aşık olmadığı konusunda direterek Alya'dan uzaklaşmaması için çabalar.

Kaya ise Zerrin'in Demir'le evlenmesini hazmedemeyip hesabını sormak için soluğu Demir'in konağında alır. Kaya'nın ne kadar acı çektiğini gören Demir istediği intikamı almanın keyfini yaşayacağını düşünürken, Kaya buna müsaade etmez. Demir'e yaşattıklarının hesabını ödetmek için Kaya ve Cihan birlikte hareket ederler.

Nefretiyle hareket eden Uğur, Cihan'ı alt edebilmek için Alya'ya Boran'la ilgili bildiği gerçeği söyler. Alya çocuğunun geleceği için yeniden endişe etmeye başlarken geçmişten çıkıp gelen bir kişi Alya'nın derinlerine gömdüğü korkularının tekrar ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.