TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, aksiyon dolu 137. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecan ve gerilimin hız kesmeden devam ettiği yapımda, kritik gelişmeler yaşanırken dizinin hayranları yeni bölümü kaçırmamak için arayışa geçti. "Teşkilat 137. yeni bölüm full izle", "TRT 1 Teşkilat izle", "TRT 1 canlı yayın izle", "Teşkilat yeni bölüm izle" gibi sorgularla internette araştırma yapan izleyiciler, dizinin 23 Mart Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili detayları öğrenmek istiyor.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 23 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 137. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Selen'in ölümü Altay'ı derinden sarsarken, en büyük desteği yine Neslihan'dan gördü. Teşkilat, Selen'e dair tüm bilgilerin gizli kalmasına karar vererek Kraliçe'nin bir sonraki hamlesini beklemeye koyuldu. Öte yandan Sofia'yı öldüren Kate, Teşkilat'ın sürekli peşinde olduğunu hissederek giderek daha fazla huzursuzlanıyordu. Tufan, Selen hakkında bilgi almak istese de Altay sessiz kaldı ve hiçbir şey paylaşmadı.

Kaçış yolları tükenen Kate, akıl hocasına danışarak izlenecek yeni yolu belirledi. Gelen talimat doğrultusunda Suriye'ye geçen Kate, bölgedeki terör liderleriyle bir araya gelerek büyük bir kaos planı yapmaya başladı. Böylece hem dikkatleri başka yöne çekecek hem de yeni bir kriz dalgası yaratacaktı.

Kate'in Suriye'de olduğunun öğrenilmesi üzerine Altay hemen harekete geçti. Terör kampında hareketlilik yaşanırken Altay ve ekibi hedefi yakın takibe aldı. Ancak teröristlerin ABD üssüne sığınması durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bunun üzerine Neslihan, diplomatik müdahalede bulunmak için bölgeye doğru yola çıktı.

Ejder'in gizlice yürüttüğü sevkiyatı takip eden Hamdi, beklenmedik bir tuzağa düştü. Ejder karşısına çıkarak silahlarını ona doğrulttu. Aynı zamanda Neslihan ve Altay, terörist konvoyunun SİHA ile imha edilmesi emrini verdi ve bu uğurda kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Öte yandan Korkut, Levent'in en kritik anında zekice bir plan yaparak Kate'in Suriye'den Türkiye'ye girişini sağladı. Nihayet Kraliçe, Korkut'un karşısına çıkarak ilk kez yüzünü gösterdi.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Altay: Tolga Sarıtaş

Neslihan: Aybüke Pusat

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Kate: Tuvana Türkay

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

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