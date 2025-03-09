TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 9 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 135. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Altay yüzleştiği gerçekle adeta yıkılır. Canından çok sevdiği kardeşi Selen'in hain olduğunu kabullenemez. Ona ulaşamayan Neslihan da bir terslik olduğunun farkındadır.
Akif Başkan'a yapılan saldırı sonucunda Korkut ortaya çıkarak onu korumaya mecbur kalır. Ama Korkut olanları uzaktan izleyen Hamdi'den habersizdir. Akif Başkan bu saldırının amacıyla ilgili şüphelerini Korkut ile paylaşır. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir.
Neslihanlar Selen'in takibini sürdürürken Altay, Selen'e karşı açık vermemekte zorluk çeker. Altay, büyük bir hayal kırıklığıyla saldırganlaşırken Neslihan onu sakinleştirmeyi çalışır. Altay'ı yıkan bu büyük gerçek onu geri dönülmez kararlar almaya zorlayacaktır.