Münevver'in küçük bir sahil kasabasında başlayan yolculuğunu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul’un parıltılı dünyasına taşıyan Piyasa dizisinin yeni bölüm fragmanı seyirciler tarafından merak ediliyor. Piyasa 4. bölüm fragmanı ve ayrıntılar haberimizde...

Piyasa dizisinin yeni bölümü seyirciler tarafından merakla bekleniyor. İlk bölümünden bu yana her cumartesi seyircileri ekran başına kilitleyen Piyasa'nın son bölümünü izleyenler, yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Başrollerini Alp Navruz, İlayda Alişan ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı haberimizde...

PİYASA 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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PİYASA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Ormanlık alanda yapayalnız kalan Münevver'e beklenmedik bir yardım eli uzanır. Asu'nun Kenan'ı baygın bulması Kenan'ın hayatını kurtarmıştır ama Kenan artık bir tek vicdanıyla değil annesinin korkularıyla da baş etmek zorundadır. Ahsen, Münevver'e şefkatle yaklaşıp yaralarını sarmayı denerken, Münevver ve Kenan'ın yeniden bir araya gelmeleri gerilimi arttırır.

Kenan ve Şefik, Asu'nun gizli yaşamını keşfederler ama attıkları adımlar Keriman ve Ahsen'i seneler sonra karşı karşıya getirecektir. Özge, kendi yalnızlığında hırsları ve hayalleriyle boğuşurken, Gani ve Münevver, Server için Adar'la görüşmek zorunda kalır. Kenan son öğrendiklerinden sonra Münevver'e hesap sormak üzere yola çıkarken, büyüyen olayların ortasında kalacağından habersizdir.

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PİYASA KONUSU NEDİR?

Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun küçük bir sahil kasabasında başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul'un parıltılı dünyasına taşır.

Bu dünyada ise, Türkiye'nin en büyük yıldızı Kenan Akın Işıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan'ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir. Bu güç, Kenan'ın annesi Keriman Akın'dır.

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Ahsen Çevik'in kalemi, hikayenin gerçeğini ararken, her satırda başka bir sırla yüzleşir. Ve Şefik Arzen, geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır.

Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver'le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar.