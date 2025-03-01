Münevver'in küçük bir sahil kasabasında başlayan yolculuğunu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul’un parıltılı dünyasına taşıyan Piyasa dizisinin yeni bölüm fragmanı seyirciler tarafından merak ediliyor. Piyasa 3. bölüm fragmanı ve ayrıntılar haberimizde...

Piyasa dizisinin yeni bölümü seyirciler tarafından merakla bekleniyor. İlk bölümünden bu yana her cumartesi seyircileri ekran başına kilitleyen Piyasa'nın son bölümünü izleyenler, yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Başrollerini Alp Navruz, İlayda Alişan ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı haberimizde...

PİYASA 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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PİYASA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Kenan'ın Münevver'i yanlışlıkla öpmesi büyük bir krize dönüşür. Uzaktan çekilen bir fotoğrafın internete düşmesi ise Münevver'in memleketteki kocası ve abisinin sabrını tüketir. Münevver ve Kenan üzerlerine yapışan dedikodudan kurtulabilmek için bir araya gelirler. Ahsen ve Şefik ikisi üzerinden geçmişleriyle hesaplaşmaya başlarken Keriman'ın korkuları tek tek gerçek olmaktadır.

Beklenmedik bir haber Kenan için yıkıcı etki yaratırken Münevver kocasıyla yüzleşmek zorunda kalır. Kenan yaşadıklarından kaçmak için yanlış yollara sapar. Adar ise Münevver'in namusunu sorgular. Kenan ince bir iple hayata tutunmaya çalışırken, Münevver başına geleceklerden habersiz bilinmeze doğru sürüklenmektedir.

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PİYASA KONUSU NEDİR?

Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun küçük bir sahil kasabasında başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul'un parıltılı dünyasına taşır.

Bu dünyada ise, Türkiye'nin en büyük yıldızı Kenan Akın Işıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan'ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir. Bu güç, Kenan'ın annesi Keriman Akın'dır.

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Ahsen Çevik'in kalemi, hikayenin gerçeğini ararken, her satırda başka bir sırla yüzleşir. Ve Şefik Arzen, geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır.

Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver'le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar.