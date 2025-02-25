Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun yeni bölümü için "Bahar 36. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...
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BAHAR 36. BÖLÜM ÖZETİ
Bahar, Leyla'nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır. Gerçeği Timur'a söylemek ile Leyla'nın sağlığını korumak arasında sıkışan Bahar, bu yükü tek başına taşımakta zorlanır ve beklenmedik bir anda durumu içinden çıkılmaz hale getirir.
Çağla, Tolga'nın geçmişine dair şüphelerinin izini sürerken, yakalandığı gerçek onu beklenmedik bir hesaplaşmaya sürükler ve Tolga'nın sakladığı sırrın ilişkilerini temelden sarsacak kadar büyük olduğunu fark eder.
BAHAR 36. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI
- Demet Evgar
- Buğra Gülsoy
- Mehmet Yılmaz Ak
- Hatice Aslan
- Ecem Özkaya