Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 36. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun yeni bölümü için "Bahar 36. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

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BAHAR 36. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, Leyla'nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır. Gerçeği Timur'a söylemek ile Leyla'nın sağlığını korumak arasında sıkışan Bahar, bu yükü tek başına taşımakta zorlanır ve beklenmedik bir anda durumu içinden çıkılmaz hale getirir.

Çağla, Tolga'nın geçmişine dair şüphelerinin izini sürerken, yakalandığı gerçek onu beklenmedik bir hesaplaşmaya sürükler ve Tolga'nın sakladığı sırrın ilişkilerini temelden sarsacak kadar büyük olduğunu fark eder.

BAHAR 36. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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