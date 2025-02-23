TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 134. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 134. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 134. yeni bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 134. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 134. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 134. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 134. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay kapsüllerin peşindeyken Kraliçe'nin tuzağına düşer. Neslihan ise Muhafız'ı korumak için zorlu bir karar vermelidir. Bu kararın sebebini bilmeyen Altay ise onca insanı kaderine terk etmez.

Ejder, Korkut'a gözdağı vermek ister. Bombayı fark eden Korkut hem kendini hem de etrafındaki insanları korumak zorundadır. Ancak bombayı etkisiz hale getirmeye çalışırken yapacağı hamleler Hamdi'nin dikkatini çekmemelidir.

Selen, Makinist ve dolayısıyla Kraliçe'nin manipülasyonları altında korkunç bir adımın ötesindedir. Yapacağı hamle hem abisinin hem de oradaki masum insanların canına mal olabilir. Düşmana boyun eğmeyecek Altay ise herkesi bu tuzaktan kurtarmak için elinden geleni yapacaktır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 134. bölüm fragmanı izle