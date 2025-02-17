Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 46. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 46. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 46. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 46. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selahaddin, Şemse'yi kurtarmıştır. Bu kurtuluş, birbirlerine kalplerini açmalarına da vesile olur. Bizans donanmasının Dimyat'a çıktığı haberiyle, sevinçlerine gölge düşer. Selahaddin düşmanın ilerleyişine engel olmak isterken, onların yardımına Sayra yetişecektir.

Sultan Nureddin de Selahaddin'e yardım için sefer kararı almıştır. Fakat düşman, Nureddin'in gidişine engel olacaktır. Haçlı orduları Kahire kapılarına dayandığında, Selahaddin ve Kral Amalrik'in görüşmesinden çıkan sonuç ise herkesi şaşırtacaktır. Selahaddin Mısır'ı tutmayı başarabilecek midir? Yoksa bu kuşatma, Kudüs hayallerinin sonu mu olacaktır?

Kral Amalrik, Bizans ordusuyla birlikte Mısır'ı geri alma planları yapmaktadır. Bu sırada Balian'a gelen beklenmedik mektup, Kudüs cihetinde büyük bir hüzne neden olur. Prens Baldwin cüzzam hastalığına yakalanmıştır. Amalrik, bir Kral olarak ordusuyla savaş hazırlığı yaparken, diğer yandan bir baba olarak oğlunun bu çaresiz hastalığı sebebiyle büyük üzüntü yaşar. Baldwin'in kısmî şifası ise Selahaddin'in ellerinde, Hekim Latif'tedir. Amalrik, Kahire'yle birlikte oğlunun geleceğini de geri alabilecek midir? Yoksa ikisine birden mi kaybedecektir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 46. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE