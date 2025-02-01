Survivor'da yeni sezon tüm heyecanıyla devam ederken 18 Ocak Cumartesi günü yayımlanacak yeni bölüm için nefesler tutuldu. Dominik'te adaya veda edecek ismin belirlenmesinde kritik öneme sahip olan dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı, programı takip edenler tarafından merak ediliyor. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı...

Survivor yeni bölümüyle 1 Şubat Cumartesi günü ekrana geliyor. Yıllardır ekranların en sevilen yarışması olma ünvanını koruyan programın 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak bölümü için nefesler tutuldu. Adada etaplar zorlaştıkça gergin anlar artarken yeni bölüm fragmanında, Survivor çamuru ile ilk kez buluşan adayların mücadelesi dikkat çekti. Peki 1 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 1 ŞUBAR 2025?

Survivor 2025 yarışmasında 1 Şubat Cumartesi günü Dokunulmazlık oyunu oynanacak. Etabı kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün akşan yayımlanan Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

All Star'da haftanın ilk eleme adayı Serenay Aktaş olurken dokunulmazlık oyununda ise eleme adayı Zeynep oldu.