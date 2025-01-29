Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 179. bölüm fragmanı izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını konu edinen dizi, özellikle tarihseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kuruluş Osman bu hafta 179. bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı için ise arama motorlarında sorgulamalar yapılıyor.

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👉KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulurken, Moğol, Bizans ittifakı ve İlbay'ın ihaneti ile sarılan Kayılar ölüm kalım savaşı vermektedir. Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşüyor! Halime ölüyor mu?

Ulugan, Kayıların yeni beyinin İlbay Bey olduğunu duyurur. Osman Bey, elindeki her şeyi kaybetmiştir. Tırnaklarıyla kazıyarak kurduğu devletin başında artık İlbay vardır. Osman Bey, İlbay'ın ihanetiyle yüzleştiğinde öfkelenir ve intikam yemini eder.

Ulugan, Osman Bey'i Kayı Obası ahalisinin gözü önünde idam etme kararı alır. Bu kararın haberini alan Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin ne yapacaklardır?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI İZLE