Survivor 2025, 27 Ocak Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 27 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 27 Ocak Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 27 Ocak Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 27 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 27 OCAK 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 27 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım MAVİtakım oldu.