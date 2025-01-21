Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 32. bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 32. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 32. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 32. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 32. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, üstün zekâsı ve keskin sezgileriyle Ferhat'ın Bizans'a çalışan bir casus olduğunu ortaya çıkarmış ve bu ihanetin bedelini Ferhat'a canıyla ödetmiştir. Ancak bu durum, Paşalar için ciddi bir sorgulamanın kapısını aralar. Mehmed, böylesine tehlikeli bir casusun burnunun dibine kadar nasıl yaklaştığını ve bu durumun nasıl fark edilmediğini sorgular. Bunun hesabını kimden veya kimlerden soracaktır?

Kuşatma hazırlıkları sürerken, Papa'nın gözbebeği Salvador'un öldürülmesi Bizans'ta büyük bir krize yol açar. Bu olay, Bizans'ın Mehmed'e karşı alacağı önlemleri nasıl şekillendirecek? Bizans cephesinde stratejiler hızla değişirken, Mehmed'in planlarına karşı nasıl bir savunma geliştirilecek?

Diğer yanda, düşkün bir halde Kurtçu'nun ocağına sığınan Baltaoğlu, eski görevine dönme umuduyla yanıp tutuşmaktadır. Ancak onu nasıl bir kader beklemektedir? Bu arzusunu kime açacak? Divan ve ocak çevresinde bu durum nasıl yankılanacak? Kurtçu bu meseleye bir müdahalede bulunacak mı? Çandarlı'nın bu gelişmeler karşısında yapacağı siyasi hamle ne olacak?

Bu sırada Bizans cephesinde, Maria şüpheleri üzerinden atabilecek mi? Bu şüphelerden kurtulmak için nasıl bir yol izleyecek? Hedef şaşırtmayı başarabilecek mi? Notaras ve Gennadius'un bu durumdaki rolleri ne olacak? Demetrios ve Maria'nın çabaları, Mehmed'i Bizans'ta yaşanan gelişmelerden nasıl haberdar edecek?

Öte yandan, Baltaoğlu'nun gözden düşmesine ve şerefini kaybetmesine sebep olan Harry ile karşılaşması nasıl bir sonuç doğuracak? Baltaoğlu intikam ateşiyle hareket mi edecek, yoksa başka bir yol mu seçecek? Harry bu karşılaşmada nasıl bir tepki verecek?