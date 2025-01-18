Survivor'da yeni sezon tüm heyecanıyla devam ederken 18 Ocak Cumartesi günü yayımlanacak yeni bölüm için nefesler tutuldu. Dominik'te adaya veda edecek ismin belirlenmesinde kritik öneme sahip olan dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı, programı takip edenler tarafından merak ediliyor. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı...

Survivor yeni bölümüyle 18 Ocak Cumartesi günü ekrana geliyor. Yıllardır ekranların en sevilen yarışması olma ünvanını koruyan programın Cumartesi günü oynanacak bölümü için nefesler tutuldu. Adada etaplar zorlaştıkça gergin anlar artarken yayımlanan fragmanda, Adilhan ile Almeda arasında tartışma sırasında temas olduğu görüldü. Peki 18 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 18 OCAK 2025?

Survivor 2025 yarışmasında 18 Ocak Cumartesi günü Dokunulmazlık oyunu oynanacak. Etabı kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün akşan yayımlanan Survivor'da dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

All Star'da haftanın eleme adayı, ada konseyinde yapılan takım oylaması sonucunda Melih oldu.

Survivor'da ödül oyunu heyecanı da yaşandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununu All Star takımı kazandı.

Survivor'da Merve ve Göksu adada kalma mücadelesi verdi. Kıran kıran mücadelelere sahne olan eleme düellosunu Merve kaybetti. Bu sonuçla Merve elenen son isim oldu ve adaya veda etti.