Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 89. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 89. bölümü fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları araştırılıyor. Yalı Çapkını 89. bölümü fragman izleme linki haberimizde...

YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korhanlar büyük bir krizin ortasında kalırken, Ferit ailesini finansal bir yıkımdan kurtarmak için ipuçlarının peşine düşer. Ancak işler hiç beklenmedik bir hal alır. Seyran doktorundan aldığı kötü haber ile sarsılır. Bu gerçeği baba olma ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açma heyecanı içinde olan Ferit'ten saklarken Suna ile olan ilişkisi derinleşir.

Büyük Hanım geçmişin hesaplaşmasını gün yüzüne çıkarır. Korhan ailesini köşeye sıkıştırmak için Abidin ile yeni bir oyun kurar. Bu sırada Abidin'in geçmiş bağları yüzünden Suna ve Ferit'e olan öfkesi geri dönüşü olmayan yollara girilmesine sebep olacaktır.

YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE