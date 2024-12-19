Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 30. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 30. bölüm linki haberimizde...

TRT'nin dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı'nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 30. bölüm izle aramaları hız kazanırken 30. bölüm izleme linki haberimizde...

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KARA AĞAÇ DESTANI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Zeynep ve Çoban Ali'nin kaçışı, konakta büyük kriz yaratır. Cafer Ağa'nın Zeynep'i kendi oğluna alma teklifi ise olayları bambaşka bir yöne savurur. Celal Ağa, Zeynep'i Cafer Ağa'nın oğlu İrfan'la evlendirmeye karar verir ve bu evlilik hemen ertesi gün gerçekleşecektir. Ancak Ömer ve Sultan buna engel olmaya ve Çoban Ali ile Zeynep'i kavuşturmaya kararlıdır.

Öte yandan Gülnaz, Sultan'ın Ömer'e yazdığı mektubu bulur. Raziye'nin mektubu hiç Ömer'e vermediğini öğrendiğinde bir karar vermek zorunda olduğunu bilir. Gülnaz'ın kararı ne olacaktır?

Ömer ve Sultan'ın küllenen sevdaları aynı anda gördükleri rüyanın etkisiyle yeniden alevlenir.

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI