TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 124. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 124. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 124. yeni bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 124. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 124. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 124. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 124. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkut ve Hamdi, Suat ile Ağa'nın tuzağına düşerler. Korkut'un amacı düştüğü tuzaktan kurtulduktan sonra düşmanlara gözdağı vermek olacaktır. Fakat bu yolda operasyonu riske atmayacak hamleler yapmalıdır.

Uzay, hedefin kendisi olduğunu anladığı an vurulmuştur. Onun öldüğünden emin olmak isteyen Hayalet, Uzay'ın peşini bırakmaz. Uzay onu zekâsı ile oyalamaya çalışırken yardımına Altay yetişecektir.

Altay, Selen'in sürprizinden hiç hoşlanmamışken Neslihan'ı da Altay'la ilgili öğrendiği bu yeni bilgi bir hayli şaşırtır. Altay yok saydığı geçmişiyle karşı karşıya gelirken hem o hem de Neslihan bunun bir aile meselesinden fazlası olduğunun daha farkında değillerdir. Fakat Kate ile Tufan'a ne sahada ne de şahsi ilişkilerinde boyun eğmeyeceklerdir.

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TEŞKİLAT 124. bölüm fragmanı izle