Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 6. bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 6. bölüm izle" sorgusu yapıyor. İşte Kalpazan yeni bölüm özeti ve 6. bölüm izleme linki...

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül'ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisi, güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere "İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?" sorusunu sorgulatıyor. Kalpazan 6. bölüm konusu ve izleme linki haberimizde...

KALPAZAN 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN 6. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Adem, Canan'ın keisn olarak ayrılmak istemesi ve Canan'ın Sinan'ın arabasına binmesi ardından büyük bir değişime uğrar. Artık hayatında Canan sayfasını kapandığının farkındadır. Hayatına köklü değişimlerle devam etme kararı alır.

Bayram'ın emniyete götürülmesi ile Bayram'ın sorgulanması başlar. Sahte paralarla yakalanmıştır. Ancak Ayşe'nin bu operasyonu yürütmesi Fuat'la karşı karşıya gelmesine neden olur.

KALPAZAN OYUNCULARI