Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı - Sandık Kokusu36. yeni bölüm fragmanı izle

Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin popüler dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2024- 17:50 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024- 17:50