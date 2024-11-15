Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin çocuklarının annesi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile ilişkisi bir süredir gündemi meşgul ediyor.

Geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayında "En büyük Fenerbahçe" diyerek Galatasaraylıları kızdıran L-Gante bu kez de bir yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

24 yaşındaki rapçi yakında Türkiye'de bir konser vermek istediğini açıkladı.

L-GANTE KİMDİR?

L-Gante, gerçek adıyla Elian Angel Valenzuela. Arjantinli bir şarkıcı, söz yazarı ve rap sanatçısıdır. 5 Ocak 2000 doğumlu olan L-Gante, Arjantin'in kökenlerinden gelen ve genç yaşta popülerleşen bir müzik türü olan cumbia villera ve trap müziklerini birleştirerek, Latin Amerika'da ve dünya çapında büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştır.L-Gante'nin müziği, özellikle Arjantin'in düşük gelirli mahallelerinde ve gençler arasında çok popülerdir. Şarkılarında genellikle sokak hayatı, gençlik kültürü, parti atmosferi ve sosyal meseleler gibi temalar işler. L-Gante'nin L-Gante RKT, Cumbia 420 ve Banda gibi parçaları büyük ilgi görmüş ve ona hızlıca ün kazandırmıştır.Cumbia 420" şarkısı, Arjantin'de ve Latin Amerika'da en çok dinlenen parçalardan biri olmuştur.L-Gante hem müziği hem de tarzı ile gençler arasında bir fenomen haline gelmiştir.