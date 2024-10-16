SANDIK KOKUSU 31. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 31. bölümü ile yayınlanıyor. İzleyiciler "Sandık Kokusu 31. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.
SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE
SANDIK KOKUSU 31. BÖLÜM ÖZETİ
Filiz'lerin yan evine yeni komşular taşınır. Filiz bu seferki komşuları ile araları iyi olsun diye onları evine davet eder. Bora ise toplantısını iptal edip Karsu'yu Deniz'in yanına yerleştirir.
Deliren Reha soluğu karakolda alır ve Karsu'dan bu durumu bir müddet saklar. Hande, Reha'ya Deniz'in kaybolma haberini verir. Deniz'in dönmesi şerefine Kıvanç'ın evinde kutlama yemeği düzenlenir.
SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE
SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE
SANDIK KOKUSU OYUNCULARI