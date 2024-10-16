Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 31. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 16 Ekim Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 31. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 31. bölümü ile yayınlanıyor. İzleyiciler "Sandık Kokusu 31. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

SANDIK KOKUSU 31. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 31. BÖLÜM ÖZETİ

Filiz'lerin yan evine yeni komşular taşınır. Filiz bu seferki komşuları ile araları iyi olsun diye onları evine davet eder. Bora ise toplantısını iptal edip Karsu'yu Deniz'in yanına yerleştirir.

Deliren Reha soluğu karakolda alır ve Karsu'dan bu durumu bir müddet saklar. Hande, Reha'ya Deniz'in kaybolma haberini verir. Deniz'in dönmesi şerefine Kıvanç'ın evinde kutlama yemeği düzenlenir.

SANDIK KOKUSU 31. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 31. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

Demet Akbağ

Özge Özpirinçci

Metin Akdülger

Necip Memili

Levent Can

Mina Akdin

Ergun Kuyucu

Kayhan Açıkgöz