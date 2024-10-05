İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Aston Villa ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa - Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Manchester United maçı 6 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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