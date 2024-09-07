TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 144. bölümüyle ekranlara gelecek. Sevilen televizyon dizisinin gelecek hafta yayınlanacak bölümünde neler yaşanacağını merak eden seyirciler için Gönül Dağı 144. yeni bölüm bilgileri ve fragmanını haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 144. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 144. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 144. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kaya Ailesi, Zahide'nin yasını tutarken kasabaya amcaoğullarının deprem icadını tebrik için yetkililer gelecektir. Veysel ve Ramazan, kendilerini müsteşarlarla birlikte endemik bitki arayışı içinde bulurlar. Müsteşarların gerçekte dolandırıcı olduğunu anlayan amcaoğulları bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

Taner, İrfan'ın mezarında kendi babalarının yattığını iddia eden iki kardeşle karşılaşır. Taner bu durumda ne yapacaktır?

Ciritçi, Zahide Çiçeği'ni bulabilmek için bir yolculuğa çıkmıştır. Yolculuk sırasında Ciritçi neler yaşayacaktır?

Sefer, Zahide'nin emanetleri için çabalamaya devam ederken Sedef ve İsmet'in okula gitmeme kararı ile şok olur. Sefer ve çocukları ikna edebilecek midir?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 144. bölüm fragmanı izle