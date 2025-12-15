Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, 4-0'lık Tümosan Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün büyük bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takım iyi bir performans gösterdi. Talisca'yı kutlarım. Galibiyet için çok mutluyum. Takıma yardımcı olmak için her zaman sahadayım. Bu şekilde devam etmek istiyoruz."

"Tabii ki idmanlardan sonra çalışmalarımız oluyor. Fenerbahçe'yi çok daha iyi noktaya getirmek adına kendi adıma çalışmalarını yapıyorum. Bu yaptığımız çalışmalar, temel çalışmalar, takım için yaptığımız çalışmalar. Takımın performansı için bu anlamda bireysel çalışmalarım oluyor."