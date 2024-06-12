SURVIVOR ALL STAR YARI FİNAL 12 HAZİRAN 2024 - Survivor 3. ve 4. finalistler kim oldu?

Survivor All Star 2024, 12 Haziran Çarşamba günü bireysel dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 12 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 12 Haziran Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 12 Haziran Çarşamba günü bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 12 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR SON FİNALİST KİM OLDU 12 HAZİRAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 12 Haziran Çarşamba günü yayınlanan yarı finalinde dokunulmazlığı kazanan ve bu yılın son finalisti olan isim SEDA oldu.

Öte yandan diğer finalistler Batuhan, Nefise ve Ogeday olmuştu.